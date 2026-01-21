Актер Илья Макаров не поместился в кадр из-за «габаритов»

Звезда сериала «Вечерняя школа» Илья Макаров появился на презентации проекта и сразу обратил на себя взоры присутствующих. Артист принял участие в фотосессии на дорожке, но влез, что называется, не во все объективы. Девушки-корреспондентки с микрофонами вообще смотрели на него снизу вверх. Рост актёра чуть ниже двух метров. «Но ощущается как два с половиной», — шутили дамы на красной дорожке.