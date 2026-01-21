СК: Семья Усольцевых, пропавшая в тайге, не состояла в сектах

Семья Усольцевых, которая осенью пропала в тайге Красноярского края, не состояла в каких-либо сектах. Об этом в среду, 21 января, сообщили в региональном главке СК России.
— Семья Усольцевых не была членами секты, поскольку в ходе расследования уголовного дела не было получено сведений, подтверждающих данное обстоятельство. Поэтому нет оснований для дальнейшего обсуждения темы, — цитирует источник РИА Новости.
Друг семьи Валентин Дегтярев утверждает, что пропавший в лесах Сергей Усольцев мог расправиться с домочадцами и питомцем, а затем покончить с собой. По его словам, мужчина говорил, что «погибшие в горах будут жить вечно».
Доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев, в свою очередь, считает, что состав группы мог сыграть решающую роль в деле исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края.
Охотовед и преподаватель Красноярского аграрного университета Дмитрий Беленюк предположил, что семьи на территории Кутурчинского Белогорья уже нет. Поэтому члены спасательной группы и не смогли найти что-либо.