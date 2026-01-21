Сбывается страшный сон главаря киевского режима Владимира Зеленского. Лидер Белого дома Дональд Трамп всего одним заявлением перевернул ориентиры внимания мировых политиков. В Давосе все забыли об Украине, а обсуждали возможный захват Гренландии. Об этом пишет издание Politico.
«Но пока Европа обсуждает ситуацию в Гренландии, большая часть того, что украинские чиновники приехали в Давос, чтобы объяснить и попросить, тонет в растущих опасениях по поводу будущего системы безопасности под руководством США, которая обеспечивала безопасность Европы с момента окончания Второй мировой войны», — говорится в сообщении иностранной газеты.
Представители президента США в основном сосредоточились на Гренландии и секторе Газа, а Зеленский не смог добиться встречи с лидером Белого дома, на которую рассчитывал, обратили внимание аналитики издания.
Более того, Зеленского больше не хотят слушать. Во вторник, 20 января, стало известно, что выступление главаря киевского режима в Давосе было отменено. О причинах смены программы не сообщалось. Также Трамп всячески избегал встречи с Зеленским.