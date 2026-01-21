Пекарня «Машенька» с прямой линии Путина может закрыться к маю из-за налогов

Подмосковная пекарня «Машенька», выпечку которой пробовал ранее президент России Владимир Путин, может закрыться к маю 2026 года. Об этом рассказал владелец Денис Максимов.
Предприниматель отметил, что его обращение к российскому лидеру во время прямой линии помогает заведению в достаточно низкий сезон. Тем не менее существует вероятность закрытия пекарни из-за налогов.
«Количество людей и средний чек были на очень хорошем уровне, но проблему это не решит… Если ничего не изменится, то мы, скорее всего, к маю тоже закроемся», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Максимов выразил надежду, что пекарни и общепит могут включить в список, который попадает под льготный налог по упрощенной системе.
Напомним, Максимов задал Путину вопрос о налоговых изменениях для малого бизнеса. Ответ главы государства дал надежду. Он отметил, что необходимо различать малый бизнес, который занимается производством, и тот, который только занимается перепродажей импортного товара. В ответ предприниматель отправил президенту хлеб, пироги и другую продукцию своего производства.
