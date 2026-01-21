СМИ: Группа альпинистов из России застряла на вулкане Сидли в Антарктиде

Группа, состоящая из российских альпинистов, оказалась заблокирована на вулкане Сидли в Антарктиде — сильная вьюга не дает людям двинуться с места. Об этом в среду, 21 января, рассказали в Telegram-канале Shot.
Заложниками погодных условий оказались 12 альпинистов во главе с гидами Артемом Ростовцевым и Александром Дорожуковым. Все они отправились в одно из самых суровых мест — на гору Сидли, которая представляет собой потухший вулкан высотой 4285 метров.
Россияне смогли подняться только на высоту в 1,5 тысячи метров, после чего их накрыла метель — альпинисты не могут продвинуться уже шестой день. По ночам температура воздуха на горе опускается до минус 42 градусов, уточнили в публикации.
До этого в горах австрийского Зальцбурга сход двух лавин стал причиной гибели пяти лыжников. Несколько человек удалось спасти. Первая лавина сошла 17 января в районе Бад-Хофгастайн на высоте 2200 метров.
Кроме того, в декабре в горах Казахстана погиб один альпинист, еще два человека числились пропавшими без вести. Группу накрыла лавина. В ходе поисковых работ на высоте 3700 метров спасатели обнаружили тело погибшего.