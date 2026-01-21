Комик Руслан Белый* не стал сохранять статус ИП в России

Комик Руслан Белый* в марте 2025 года прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в России. Об этом говорится в официальных документах.
Согласно материалам, основным видом его деятельности была сфера искусства и организации развлечений.
Решение о закрытии ИП было принято 26 марта 2025 года, прекращение деятельности произошло по личному решению предпринимателя, передает РИА Новости.
Белый* в проекте «И грянул Грэм» на YouTube заявил, что больше не надеется вернуться на родину. Сейчас артист живет в Испании.
Белый*, живущий в Испании после отъезда из России, раскритиковал квартиры в Европе, заявив, что там «годами ничего не чинят». Артист высказался об этом в юмористическом видео на YouTube.
1 сентября юморист и стендап-комик Дмитрий Романов, который уехал из России в Португалию, высказался, что не хотел бы иметь постоянное место жительства в США. При этом артист не объяснил, почему он считает Соединенные Штаты не подходящим ему местом для жизни.
*признан в России иностранным агентом.