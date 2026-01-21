Министр ЖКХ Ростовской области: водоснабжение в Зверево и Гуково восстановлено

Министр ЖКХ Ростовской области заявила о восстановлении водоснабжения в городах Зверево и Гуково после устранения порывов на трубопроводе. Об этом Антонина Пшеничная сообщила в своем телеграм-канале рано утром 21 января, на шестой день после аварийного отключения.
В своем обращении к жителям министр пояснила, что ремонтные работы завершены.
— В настоящее время на насосной станции № 5 идет опрессовка водовода в сторону станции № 6 и заполнение ее резервуара, — уточнила Антонина Пшеничная. — С 4:00 водоснабжение города Гуково возобновлено, но пока со сниженным давлением. Специалисты отмечают, что давление в системе постепенно увеличивается, а работа насосного оборудования выходит на нормальный режим. Однако режим повышенной готовности пока не отменен.
Также министр добавила, что организованный подвоз питьевой воды для населения продолжается. Подать заявку на вызов водовозки можно по номерам:
В комментариях к сообщению местные жители сразу поделились обстановкой:
— Спасибо, вода пошла Гуково.
— В Зверево в доме на пятом этаже вода коричневая — тонюсенькой струйкой идет.
— Зверево, Рижская, 5, воды нет. Сколько еще так существовать?