Министр ЖКХ Ростовской области: водоснабжение в Зверево и Гуково восстановлено

— В настоящее время на насосной станции № 5 идет опрессовка водовода в сторону станции № 6 и заполнение ее резервуара, — уточнила Антонина Пшеничная. — С 4:00 водоснабжение города Гуково возобновлено, но пока со сниженным давлением. Специалисты отмечают, что давление в системе постепенно увеличивается, а работа насосного оборудования выходит на нормальный режим. Однако режим повышенной готовности пока не отменен.