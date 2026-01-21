«Решалу» из Уфы задержали силовики: мужчина пытался провернуть аферу на 2,2 млн рублей

Как следует из сообщения пресс-службы надзорного ведомства, с июня по сентябрь прошлого года к обвиняемому обратился знакомый, учредитель строительной компании, тот попросил помочь избежать уголовного преследования. Не имея такой возможности, подозреваемый сообщил коммерсанту, что для прекращения дела против него необходимо передать более 2,2 миллиона рублей якобы сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии.