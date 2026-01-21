«Решалу» из Уфы задержали силовики: мужчина пытался провернуть аферу на 2,2 млн рублей

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против мужчины, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Как следует из сообщения пресс-службы надзорного ведомства, с июня по сентябрь прошлого года к обвиняемому обратился знакомый, учредитель строительной компании, тот попросил помочь избежать уголовного преследования. Не имея такой возможности, подозреваемый сообщил коммерсанту, что для прекращения дела против него необходимо передать более 2,2 миллиона рублей якобы сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии.
О полученном предложении предприниматель сообщил в правоохранительные органы. Мужчину задержали сотрудники ФСБ республики в момент передачи денежных средств. Обвиняемый свою вину признал. Возбужденного против него уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Уфы.
