В Сибири создали нейросеть для поиска дефектов металла с точностью почти 90%

«Уникальность разработки НГТУ в том, что она предлагает компромисс — высокую точность при минимальной подготовительной работе с данными. В основе разработанной системы лежит триплетная нейронная сеть, которой не нужны тысячи готовых снимков. Система эффективно работает при небольшом количестве примеров для обучения — для анализа достаточно несколько фото каждого типа дефекта, даже если они сняты при плохом освещении и в разном масштабе», — говорится в сообщении.