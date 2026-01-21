Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Уфы сообщили о новых перекрытиях улиц

В Уфе для проведения работ на инженерных коммуникациях вводятся частичные ограничения движения автотранспорта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о следующих участках улиц:

С 21 января по 2 февраля — чётная сторона ул. Научной, в районе пр. Октября, 71/3 и 71/4.

С 21 января по 2 февраля — две полосы на нечётной стороне ул. Революционной, в районе ул. Ленина, 61.

С 21 января по 20 марта — половина проезжей части на ул. Чкалова, между ул. Союзной, 35/2 и ул. Чкалова, 127.

Как ранее сообщал Башинформ, сегодня утром в рамках проведения профилактической акции «Внимание — дети!», а также специальной социальной кампании «Не губи ребенка, пристегни!» в Уфе на улицах Комсомольской, Ахметова, Д. Донского, а также в селе Нагаево, около школы № 147 проходят мероприятия по проверке правил перевозки детей.