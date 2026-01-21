В мэрии Уфы сообщили о новых перекрытиях улиц

Речь идет о следующих участках улиц:
С 21 января по 2 февраля — чётная сторона ул. Научной, в районе пр. Октября, 71/3 и 71/4.
С 21 января по 2 февраля — две полосы на нечётной стороне ул. Революционной, в районе ул. Ленина, 61.
С 21 января по 20 марта — половина проезжей части на ул. Чкалова, между ул. Союзной, 35/2 и ул. Чкалова, 127.
