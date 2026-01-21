В мэрии Уфы сообщили о новых перекрытиях улиц

Как ранее сообщал Башинформ, сегодня утром в рамках проведения профилактической акции «Внимание — дети!», а также специальной социальной кампании «Не губи ребенка, пристегни!» в Уфе на улицах Комсомольской, Ахметова, Д. Донского, а также в селе Нагаево, около школы № 147 проходят мероприятия по проверке правил перевозки детей.