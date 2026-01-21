Ричмонд
На улицах морозно, в квартирах темно: Жители Кишинева на целый день останутся без света — публикуем адреса

Будут проводиться необходимые профилактические работы.

Отключения света ожидаются в среду, 21 января, в Кишиневе. Публикуем список адресов.

Ул. М. Дософтей, 97, 97/1, 97/2, 97/3, 99, 126, С. Лазо, 40, 46, Шт. чел Маре, 119, 123, 164−166, 9999 — с 09:00 до 14:00.

Шос. Хынчешть, 142 — с 09:30 до 16:30.

Ул. М. Бэнулеску-Бодони, 41, 43, 999, Шт. чел Маре, 103, 148, 150, пер. Театральный, 2−6, 3−5, 11, 15 — с 09:00 до 12:00.

