На улицах морозно, в квартирах темно: Жители Кишинева на целый день останутся без света — публикуем адреса

Отключения света ожидаются в среду, 21 января, в Кишиневе. Публикуем список адресов.
Ул. М. Дософтей, 97, 97/1, 97/2, 97/3, 99, 126, С. Лазо, 40, 46, Шт. чел Маре, 119, 123, 164−166, 9999 — с 09:00 до 14:00.
Шос. Хынчешть, 142 — с 09:30 до 16:30.
Ул. М. Бэнулеску-Бодони, 41, 43, 999, Шт. чел Маре, 103, 148, 150, пер. Театральный, 2−6, 3−5, 11, 15 — с 09:00 до 12:00.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В Молдове появятся профессиональные стукачи: Будут доносить, как это делали в середине прошлого века — стучали на соседей, а тех потом ссылали в Сибирь.
В стране появятся «надежные осведомители» — будут выявлять и уведомлять о «незаконном» видеоконтенте (далее…).
«Цена свободы» не всем по карману: Жителям Кишинева приходят платежки за тепло и электроэнергию с шокирующими цифрами — от одной до пяти тысяч леев.
Люди возмущены размером счетов за отопление и за свет (далее…).
Молдова окончательно выйдет из СНГ после денонсации ключевых соглашений о вхождении в Содружество: «Это несовместимо со статусом страны, которая идет в ЕС» — глава МИДа Попшой.
Такое заявление сделал глава МИД страны Михай Попшой (далее…).