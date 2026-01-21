FT: многие страны ЕС отклонили приглашение США войти в Совет мира

Большинство стран ЕС отказались присоединиться к «Совету мира» по приглашению США. Об этом пишет газета Financial Times.
«Большинство стран ЕС отклонили эти приглашения», — говорится в материале издания.
Многие в Европе опасаются, что США продвигают «Совет мира», чтобы ослабить роль ООН в урегулировании глобальных конфликтов. У них вызывает беспокойство и приглашение президента РФ Владимира Путина в эту структуру.
Дело в том, что лидеры Европы продолжают следовать выбранному курсу, который пропагандирует русофобию. А значит, всё, что связано с Россией, на Западе воспринимается очень остро и неоднозначно. Но Москва уже не раз заявляла, что никому не угрожает, включая ЕС и НАТО.
До того в иностранных СМИ предполагали, что Трамп предложил Путину войти в состав «Совета мира», чтобы сохранить теплые отношения. В Кремле подчеркнули, что лидер России изучает инициативу Трампа, о его решении будет объявлено позже.