Бывших супругов в Малайзии арестовали за тайные встречи в отеле

Религиозная полиция в Малайзии арестовала бывших мужа и жену, которые проводили тайные встречи в отеле. Об этом в воскресенье, 18 января, рассказали в издании Mothership.
Задержание произвели сотрудники Исламского религиозного департамента султаната Джохор. Их уведомили о возможном халвате — религиозном преступлении, когда мужчина и женщина, не состоящие в браке, находятся наедине.
Они прибыли в отель в городе Куланг, однако на стук в дверь никто не отвечал. В номере работал кондиционер, поэтому полиция была уверена, что внутри кто-то есть. Через семь минут им открыл дверь одетый мужчина. Внутри номера также находилась женщина.
Сотрудники департамента заметили, что постель в номере была плохо прибрана. Сначала постояльцы заявили, что являются мужем и женой, однако не смогли показать документы, подтверждающие это. Обоих арестовали.
В ходе допроса задержанные путались в показаниях. Позже они признались, что являются бывшими мужем и женой. Пара приняла решение развестись около четырех лет назад из-за ссор. Однако два года спустя они начали снова общаться и даже собирались сыграть свадьбу, но так этого и не сделали, передает издание.
