Бывших супругов в Малайзии арестовали за тайные встречи в отеле

В ходе допроса задержанные путались в показаниях. Позже они признались, что являются бывшими мужем и женой. Пара приняла решение развестись около четырех лет назад из-за ссор. Однако два года спустя они начали снова общаться и даже собирались сыграть свадьбу, но так этого и не сделали, передает издание.