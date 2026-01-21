В России подготовили законопроект о регулировании деятельности курьеров

В России подготовили законопроект, касающийся регулирования деятельности курьеров, сообщает РБК.
«В проект входят условия для получения разрешения на работу, отслеживание передвижения курьеров, требования к внешнему виду и транспорту, а также страхование за возможный вред», — отмечается в публикации.
По информации издания, чтобы работать в сфере доставки, нужно будет войти в специальный реестр, пройти медосмотр и сдать тесты на знание ПДД.
Компании, работающие в данном направлении, могут обязать страховать ответственность за причинение возможного вреда здоровью и имуществу других лиц, утверждает СМИ.
Обращается внимание и на то, что ряд требований готовится и для роботов-доставщиков.
В прошлом году средняя зарплата по всем вакансиям в России предлагалась в размере 80,8 тысячи рублей, в то время как для курьеров она составляла 146 тысяч. За последний год оплата труда доставщиков увеличилась на 26%, и HR-эксперт Гарри Мурадян объяснял aif.ru, с чем связана такая тенденция.