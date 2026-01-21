Ричмонд
В России подготовили законопроект о регулировании деятельности курьеров

Для работы в сфере доставки в РФ, возможно, нужно будет регистрироваться в спецреестре, проходить медосмотр и тесты на знание ПДД.

Источник: Аргументы и факты

В России подготовили законопроект, касающийся регулирования деятельности курьеров, сообщает РБК.

«В проект входят условия для получения разрешения на работу, отслеживание передвижения курьеров, требования к внешнему виду и транспорту, а также страхование за возможный вред», — отмечается в публикации.

По информации издания, чтобы работать в сфере доставки, нужно будет войти в специальный реестр, пройти медосмотр и сдать тесты на знание ПДД.

Компании, работающие в данном направлении, могут обязать страховать ответственность за причинение возможного вреда здоровью и имуществу других лиц, утверждает СМИ.

Обращается внимание и на то, что ряд требований готовится и для роботов-доставщиков.

В прошлом году средняя зарплата по всем вакансиям в России предлагалась в размере 80,8 тысячи рублей, в то время как для курьеров она составляла 146 тысяч. За последний год оплата труда доставщиков увеличилась на 26%, и HR-эксперт Гарри Мурадян объяснял aif.ru, с чем связана такая тенденция.