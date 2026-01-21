В России подготовили законопроект о регулировании деятельности курьеров

В прошлом году средняя зарплата по всем вакансиям в России предлагалась в размере 80,8 тысячи рублей, в то время как для курьеров она составляла 146 тысяч. За последний год оплата труда доставщиков увеличилась на 26%, и HR-эксперт Гарри Мурадян объяснял aif.ru, с чем связана такая тенденция.