Главный тренер «Салавата Юлаева» рассказал о возможных усилениях команды

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о возможных усилениях команды. По его словам, руководство клуба продолжает работу по поиску кандидатов.
«В нашей ситуации чётко сказать не могу. Мы ограничены в бюджете. Желаний много, но в реалиях — у нас не простая ситуация», — цитирует Виктора Козлова пресс-служба клуба.
Тренер уфимцев также в интервью заявил, что команда не собирается заключать контракт с Дмитрием Яшкиным из «Ак Барса».
Известно, что дедлайн — крайний срок обменов и дозаявок в КХЛ в сезоне 2025/2026 установлен на 25 января. В январе «Салават Юлаев» уже усилился опытным нападающим, обладателем Кубка Стэнли Евгением Кузнецовым. Также в клуб вернулся канадский легионер Джош Хо-Сэнг, который уже выступал за уфимскую команду в сезоне 2023/2024. Ожидается, что Хо-Сэнг присоединится к фарм-клубу «Салавата» в конце января.