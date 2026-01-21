Главный тренер «Салавата Юлаева» рассказал о возможных усилениях команды

Известно, что дедлайн — крайний срок обменов и дозаявок в КХЛ в сезоне 2025/2026 установлен на 25 января. В январе «Салават Юлаев» уже усилился опытным нападающим, обладателем Кубка Стэнли Евгением Кузнецовым. Также в клуб вернулся канадский легионер Джош Хо-Сэнг, который уже выступал за уфимскую команду в сезоне 2023/2024. Ожидается, что Хо-Сэнг присоединится к фарм-клубу «Салавата» в конце января.