«Иногда грешил». Лукашенко сказал, как дегустировал рулет из индейки, и признался, что не ест по вечерам

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как дегустировал удостоенный премии рулет из индейки, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Во время церемонии вручения премии Государственного знака качества белорусский лидер рассказал, как дегустировал некоторую продукцию. В частности, Знак качества по итогам 2025-го получил рулет «Мясной орех из индейки» от агрокомбината «Дзержинский», и глава страны спросил приучили ли в Беларуси уже людей к индейке.
Руководитель агрокомбината отметил, что спрос на мясо индейки растет и в Беларуси, и на экспорт. Поэтому производство планируется расширять.
Лукашенко рассказал, что и сам дома продегустировал некоторую продукцию из проспекта о Знаке качества, подготовленного Администрацией президента.
— Пошел на кухню, говорю: «Дайте мне попробовать». Нету… Через час привезли, — поделился белорусский лидер.
Также Александр Лукашенко рассказал, что следит за рационом коль «вагу набраў».
— Ну, думаю, коль вагу скидывать надо, то уже «Аленка» (шоколад «Любимая Аленка», удостоенный Знаком качества. — Ред.) не подходит. Рогачевская сгущенка — тоже. Мы с малышом полшоколадки съели, попробовали индейку в обед. Вечером — нельзя, все уже вечером я не ем, — заметил он.
Рассказывая о своей диете, еще Лукашенко обратил внимание на ветчину и признался, что раньше по вечерам мог ее съесть.
— Иногда грешил вечером — возьму, кусок отрежу, съем — без хлеба, — заключил президент Беларуси.
А на стенде «Коммунарки», где был представлен шоколад «Любимая Аленка», также рассказал, что примерно полгода не ел их шоколад, а перед дегустацией — согрешил, съев на двоих половину шоколадки.
Еще президент Беларуси раскрыл автомат с каким белорусским мороженым есть у него дома.
И мы писали, что Беларусь стала главным покупателем российского пива.