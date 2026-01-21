В Европе боятся, что ее лидеры отдадут США Гренландию

В Европе боятся, что лидеры европейских стран отдадут президенту США Дональду Трампу Гренландию в очередной попытке угодить Вашингтону. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
«Многие согласны с тем, что… захват земель Трампом изменит глобальную политику… Европейские лидеры могут согласиться отдать Гренландию в очередной попытке задобрить Белый дом», — выразил опасения собеседник издания.
Авторы публикации отмечают, что на встрече министров финансов европейских стран чиновники были «шокированы потерей поддержки и дружбы» со стороны США и тем, как быстро это перерастает во враждебность. Некоторые из них признались, что не понимают, как нужно реагировать на «постоянно меняющийся шквал угроз и требований» от Вашингтона, «которые не имеют никакого логического обоснования».
Накануне глава Минфина США Скотт Бессент предупредил страны, что им лучше отказаться от каких-либо ответных мер против Вашингтона из-за спорной ситуации с Гренландией. Министр заявил, что всегда предлагает партнерам перед решением сложных вопросов «сесть поудобнее и сделать пару глубоких вдохов-выдохов», а после воздержаться от контрмер.