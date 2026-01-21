Ричмонд
В Уфе перекрыли три улицы: там начались работы на инженерных коммуникациях

В Уфе из-за инженерных работы перекрыли три улицы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе начались работы на инженерных коммуникациях, которые с сегодняшнего дня потребуют временного перекрытия участков дорог на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 2 февраля будет перекрыта четная сторона улицы Научной в районе домов № 71/3 и 71/4 по проспекту Октября. Также городские службы закроют две полосы на нечетной стороне улицы Революционной в районе дома № 61 по улице Ленина.

До 20 марта будет перекрыта половина проезжей части на улице Чкалова: на участке между домом № 35/2 по улице Союзной и домом № 127 по улице Чкалова.

