В Уфе перекрыли три улицы: там начались работы на инженерных коммуникациях

В Уфе начались работы на инженерных коммуникациях, которые с сегодняшнего дня потребуют временного перекрытия участков дорог на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 2 февраля будет перекрыта четная сторона улицы Научной в районе домов № 71/3 и 71/4 по проспекту Октября. Также городские службы закроют две полосы на нечетной стороне улицы Революционной в районе дома № 61 по улице Ленина.
До 20 марта будет перекрыта половина проезжей части на улице Чкалова: на участке между домом № 35/2 по улице Союзной и домом № 127 по улице Чкалова.
