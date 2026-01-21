Минцифры готово запустить коммерческие сети 5G

Основной частотный диапазон для 5G в России могут расширить до 4 400−4 990 МГц.
Первые коммерческие сети мобильной связи пятого поколения (5G) появятся в России в 2026 году. Об этом сообщил официальный представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
«Ведомство рассматривает возможность расширения основного частотного диапазона для 5G до 4 400−4 990 МГц. Ранее основной диапазон для запуска 5G был утвержден в полосе 4 800−4 990 МГц», — отметили в министерстве. Это зявление передает «Ведомости».
Аукцион на распределение частот, первоначально запланированный на июль 2025 года, был отменен осенью. Окончательные решения по срокам и условиям проведения новых торгов пока не приняты.
Крупнейшие операторы связи подтвердили свою техническую готовность к развертыванию технологии. При этом они подчеркивают необходимость выделения основного частотного ресурса для обеспечения высокой пропускной способности будущих сетей.