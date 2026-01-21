Ричмонд
В двух селах Омской области введен карантин из-за бешенства

Опасный вирус обнаружили у животных в Горьковском и Москаленском районах.

Источник: Комсомольская правда

Новые очаги смертельной болезни зарегистрировали на территории в Омской области. Бешенство выявили у животных в селе Сухое Горьковского района и в деревне Клаус Москаленского района.

Для предотвращения распространения инфекции Главное управление ветеринарии региона установило в указанных населенных пунктах карантин. Он будет действовать в течение двух месяцев — до 22 марта 2026 года. Отметим, что это уже четвертая локация в Горьковском районе, где с начала года обнаружено бешенство. Ранее вирус находили в Новопокровке, Астыровке и Согре.

Напомним, бешенство — особо опасная болезнь теплокровных животных и человека. Она характеризуется тяжелым поражением центральной нервной системы, необычным поведением, агрессивностью, параличами, приводит к летальному исходу.

Ранее мы рассказали, что над Омском продолжает бушевать магнитная буря.