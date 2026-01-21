В двух селах Омской области введен карантин из-за бешенства

Для предотвращения распространения инфекции Главное управление ветеринарии региона установило в указанных населенных пунктах карантин. Он будет действовать в течение двух месяцев — до 22 марта 2026 года. Отметим, что это уже четвертая локация в Горьковском районе, где с начала года обнаружено бешенство. Ранее вирус находили в Новопокровке, Астыровке и Согре.