ЗАГС назвал самые необычные имена для детей в Москве в 2025 году

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Грач, Фрол, Лучезара и Олимпиада стали самыми необычными именами для детей в 2025 году в Москве, сообщила журналистам начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.
«В 2025 году столичные родители давали новорожденным мальчикам такие необычные имена, как Прохор — 14, Корней — 13, Лаврентий — 12, Марс — 12, Трофим — 12, Емельян — 9, Фома — 7, Харитон — 7, Святогор — 6, Мефодий — 3, Грач — 2, Енисей — 2, Тор — 2, Фрол — 1, Ярополк — 1», — сказала Уханева.
Она отметила, что среди необычных женских имен выделяются такие имена, как Маруся — 14, Океана — 8, Емилия — 6, Искра — 4, Олимпия — 3, Лира — 2, Евстолия — 1, Енисея — 1, Лучезара — 1, Олимпиада — 1.