DM: бабушка решила избавиться от старого горшка и разбогатела на 2,5 млн рублей

30-галлонный расписанный вручную горшок Red Wing стоял на крыльце 91-летней Лоис Юргенс более 40 лет. В 2025 году она решила от него избавиться. Об этом пишет издание Daily Mail.
Прошлым летом Юргенс планировала продать горшок на гаражной распродаже за 20 долларов. Через несколько месяцев она связалась с аукционным домом Bramer для оценки цены.
10 января горшок был выставлен на аукцион в округе Фелпс, где присутствовало 300 человек. В тот же день Юргенс отмечала день рождения, поэтому ее не было на аукционе. Позже женщина узнала, что ненужная ей вещь была продана за 32 тысячи долларов (2,5 млн рублей). Юргенс начала терять сознания от радости.
Горшок Юргенс был вылеплен из глины, добытой в Ред-Винге, штат Миннесота, в конце 1800-х годов. В горшках хранили самые разные продукты, в том числе мясо, овощи и молочку.
