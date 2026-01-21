Тюмень частично осталась без междугороднего сообщения

Тюмень — Шадринск (№ 620) отправлением в 16:30 с 22 по 24 январяТюмень — Туринск (№ 5786) отправлением в 17:45 22 январяТюмень — Екатеринбург (№ 5713) отправлением в 22:30 с 21 по 23 январяТюмень — Петропавловск (№ 715) отправлением в 22:40 22, 24 и 26 январяТюмень — Ирбит (№ 8549) отправлением в 16:05 с 24 по 31 января.