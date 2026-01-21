Тюмень частично осталась без междугороднего сообщения

Рейсы частично отменены до конца января.
Из-за сильных морозов в Тюмени отменили часть междугородних автобусных рейсов. Об этом сообщает Объединение автовокзалов и автостанций.
«Из-за неблагоприятных погодных условий частично отменены рейсы с автовокзала Тюмени. Все актуальные данные можно узнать на сайте Объединения», — говорится в сообщении.
Известно, что в ближайшие дни будут отменены пять рейсов:
Тюмень — Шадринск (№ 620) отправлением в 16:30 с 22 по 24 январяТюмень — Туринск (№ 5786) отправлением в 17:45 22 январяТюмень — Екатеринбург (№ 5713) отправлением в 22:30 с 21 по 23 январяТюмень — Петропавловск (№ 715) отправлением в 22:40 22, 24 и 26 январяТюмень — Ирбит (№ 8549) отправлением в 16:05 с 24 по 31 января.
Ранее URA.RU рассказало, что в ближайшие дни в Тюмени будет морозно. 21 января отменили очные занятия у младших классов для обеих смен.