В Малайзии бывших супругов арестовали за тайный секс в отеле

Во время раздельного допроса мужчина и женщина путались в показаниях, а потом признались, что являются бывшими мужем и женой. Несколько лет назад экс-супруги возобновили общение и даже планировали повторно заключить брак, но до свадьбы дело так и не дошло. В итоге они стали встречаться, чтобы «вспомнить прежние времена».