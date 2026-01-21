В Малайзии бывших супругов арестовали за тайный секс в отеле

В малазийском городе Куланг сотрудники религиозной полиции задержали экс‑супругов, которые тайно провели время вместе в отеле, сообщает издание Mothership.
Сотрудники Исламского религиозного департамента султаната Джохор прибыли в отель около часа ночи, получив информацию о возможном халвате — религиозном преступлении, заключающемся в нахождении не состоящих в браке мужчины и женщины наедине.
Полицейские постучали в дверь номера, но ответа не последовало. При этом они услышали работу кондиционера, что указывало на присутствие людей внутри. Спустя семь минут дверь открыл мужчина — он был полностью одет. В номере также находилась женщина.
Внимание правоохранителей привлекла неаккуратно заправленная постель. Сначала постояльцы заявили, что являются мужем и женой, однако не смогли предоставить подтверждающие это документы. Кроме того, выяснилось, что женщина проживает в Куланге, а отель располагался вдали от ее дома. В итоге обоих задержали.
Во время раздельного допроса мужчина и женщина путались в показаниях, а потом признались, что являются бывшими мужем и женой. Несколько лет назад экс-супруги возобновили общение и даже планировали повторно заключить брак, но до свадьбы дело так и не дошло. В итоге они стали встречаться, чтобы «вспомнить прежние времена».
Информация о том, какое наказание грозит экс‑супругам, на данный момент не раскрывается.
Напомним, ранее врач скорой помощи Мартина Амбарджиева поделилась информацией о наиболее распространенных травмах, возникающих во время секса.