Альпинисты вернулись в лагерь после сообщений об их задержке на горе Сидлей

Ранее сообщалось, что на курорте «Красная Поляна» в Сочи спасатели искали фрирайдера, который перестал выходить на связь после катания за пределами подготовленных трасс. К поискам были привлечены сотрудники курорта и подразделения МЧС. Позднее выяснилось, что мужчина благополучно вернулся в отель ещё ночью, а причиной отсутствия связи стала потеря телефона. Поисковая операция была прекращена.