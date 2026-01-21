Альпинисты вернулись в лагерь после сообщений об их задержке на горе Сидлей

Российские альпинисты, совершавшие восхождение на вулкан Сидлей в Антарктиде, вернулись в штурмовой лагерь после появления сообщений о якобы возникших у них проблемах.
Об этом сообщили в телеграм-канале Клуба 7 Вершин. По словам участников экспедиции, условия восхождения оказались сложнее прогноза.
«Утро было ясным и безветренным, прогноз радовал, но немного ошибся: ясная погода сменилась облачной, а слабый ветер впоследствии оказался совсем не слабым», — говорится в сообщении.
Альпинисты отметили, что большую часть маршрута проходили при почти нулевой видимости.
«10 часов из 13, потраченных на выход к вершине, нас сопровождала настолько густая облачность, что склон под ногами почти не читался», — сообщили участники группы.
Несмотря на погодные условия, восхождение было завершено без происшествий.
«В целости и сохранности, ориентируясь по приборам, мы вернулись в штурмовой лагерь», — подчеркнули в Клубе 7 Вершин.
Ранее в ряде сообщений утверждалось, что группа якобы оказалась заблокирована на вулкане из-за непогоды. Однако, как следует из информации организаторов экспедиции, альпинисты продолжают работу в штатном режиме.
