В Омске скончалась учитель математики с более чем 30-летним стажем

Педагог высшей категории работала в школе № 45.

Источник: Комсомольская правда

21 января 2026 года ушла из жизни Марина Хохлова — учитель математики омской средней общеобразовательной школы № 45. У уважаемого педагога был более чем 30-летний стаж работы.

«Марина Юрьевна трудилась в нашей школе, став не просто учителем, а частью большой семьи. Ее доброта, терпение и искренняя забота о детях и коллегах делали школу теплее и добрее», — сообщила администрация учебного заведения.

Педагог высшей квалификационной категории преподавала алгебру, геометрию, математику, а также предмет «вероятность и статистика». Профессиональный вклад Марины Хохловой был отмечен грамотами департамента образования Омска и Министерства образования и науки России.

Прощальная церемония назначена на завтра, 22 января. Ее проведут с 13 до 14 часов в ритуальном зале по адресу: улица 5-я Кордная, дом 65а.