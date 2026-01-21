Балерина Анастасия Волочкова отметила свой 50-летний юбилей. Артистка решила провести этот день на сцене, где не только принимала поздравления друзей, но пела и танцевала. Партнером Анастасии стал её коллега по шоу Марчел Абаби.
Анастасия Волочкова провела юбилей на сцене
