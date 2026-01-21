Названы самые популярные в 2025 году имена для детей в Москве

«Всего в столице в 2025 году новорожденным дали свыше 6,7 тысячи различных имен, около 900 из них — составные. Самыми популярными в 2025 году стали Михаил, так назвали 2546 мальчиков, и Анна, такое имя дали 1927 девочкам. Интересно, что впервые с 2010 года имя София не заняло лидирующую строчку рейтинга и заняло второе место: в 2025 году 1847 девочек получили данное имя», — сказала Уханева.