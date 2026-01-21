Названы самые популярные в 2025 году имена для детей в Москве

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Анна и Михаил стали самыми популярными именами для детей, родившихся в Москве в 2025 году, сообщила журналистам начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.
«Всего в столице в 2025 году новорожденным дали свыше 6,7 тысячи различных имен, около 900 из них — составные. Самыми популярными в 2025 году стали Михаил, так назвали 2546 мальчиков, и Анна, такое имя дали 1927 девочкам. Интересно, что впервые с 2010 года имя София не заняло лидирующую строчку рейтинга и заняло второе место: в 2025 году 1847 девочек получили данное имя», — сказала Уханева.
Она отметила, что среди мужских имен лидируют Александр — 2408, Лев — 1793, Максим — 1672, Марк — 1515, Иван — 1492, Матвей — 1351, Артем — 1346 и Тимофей — 1188. Кроме этого, в прошлом году возросла популярность имени Роман. По итогам 2024 года оно заняло 12 место, а по итогам 2025 — 9: его получил 1251 мальчик.
«В десятку популярных женских имен также входят имена Мария — 1772, Ева — 1541, Василиса — 1470, Варвара — 1335, Виктория — 1322, Александра — 1200, Полина — 1162, Алиса — 1072», — подчеркнула Уханева.
Она добавила, что чаще всего в столице в 2025 году составные имена давали новорожденным мальчикам. Такие имена получили 538 мальчиков и 367 девочек. Например, шесть девочек получили имя Анна-Мария, а три — Ева-Мария, по две девочки получили имена Анна София и Екатерина София. Мальчикам давали такие составные имена, как Ян-Николай (1), Савелий Лука (1).