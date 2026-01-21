В Москве ИИ-сервис начал выявлять остеопороз на ранних стадиях

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. ИИ-сервис для выявления остеопороза теперь диагностирует признаки заболевания на ранних стадиях в московских медучреждениях, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы последовательно внедряем технологии искусственного интеллекта в повседневную практику, например, в анализ рентгеновских снимков по разным клиническим показаниям. Такой подход дополнительного скрининга на патологии позволяет предотвращать проблемы заранее, вместо того чтобы бороться с последствиями. Недавно мы внедрили автоматический скрининг остеопороза на КТ-исследованиях. Он выявляет заболевание на ранних стадиях, когда человек еще даже не догадывается о проблеме, пока она развивается без симптомов», — рассказала Ракова.
Она отметила, что это позволяет пациенту не проводить отдельное исследование, что уменьшает лучевую нагрузку. Более того, лечение можно начать раньше и снизить вероятность возникновения тяжелых переломов.
«Сервис в автоматическом режиме анализирует КТ-исследования, самостоятельно идентифицируя признаки остеопороза. Все потенциально проблемные участки костной ткани визуально выделяются на снимках красной или оранжевой индикацией», — добавила Ракова.