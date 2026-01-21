В Москве ИИ-сервис начал выявлять остеопороз на ранних стадиях

«Мы последовательно внедряем технологии искусственного интеллекта в повседневную практику, например, в анализ рентгеновских снимков по разным клиническим показаниям. Такой подход дополнительного скрининга на патологии позволяет предотвращать проблемы заранее, вместо того чтобы бороться с последствиями. Недавно мы внедрили автоматический скрининг остеопороза на КТ-исследованиях. Он выявляет заболевание на ранних стадиях, когда человек еще даже не догадывается о проблеме, пока она развивается без симптомов», — рассказала Ракова.