Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве ИИ-сервис начал выявлять остеопороз на ранних стадиях

ИИ-сервис диагностирует признаки остеопороза на ранних стадиях в Москве.

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. ИИ-сервис для выявления остеопороза теперь диагностирует признаки заболевания на ранних стадиях в московских медучреждениях, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы последовательно внедряем технологии искусственного интеллекта в повседневную практику, например, в анализ рентгеновских снимков по разным клиническим показаниям. Такой подход дополнительного скрининга на патологии позволяет предотвращать проблемы заранее, вместо того чтобы бороться с последствиями. Недавно мы внедрили автоматический скрининг остеопороза на КТ-исследованиях. Он выявляет заболевание на ранних стадиях, когда человек еще даже не догадывается о проблеме, пока она развивается без симптомов», — рассказала Ракова.

Она отметила, что это позволяет пациенту не проводить отдельное исследование, что уменьшает лучевую нагрузку. Более того, лечение можно начать раньше и снизить вероятность возникновения тяжелых переломов.

«Сервис в автоматическом режиме анализирует КТ-исследования, самостоятельно идентифицируя признаки остеопороза. Все потенциально проблемные участки костной ткани визуально выделяются на снимках красной или оранжевой индикацией», — добавила Ракова.

Узнать больше по теме
Анастасия Ракова: биография и политическая карьера заместителя мэра Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития России Анастасия Ракова — известная политическая фигура в столице. Она начала карьеру в 1998 году в аппарате Думы ХМАО: тогда же она познакомилась с Сергеем Собяниным, после чего ее карьера пошла в гору. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше