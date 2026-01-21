YTN: Экс-премьер Южной Кореи Хан Док Су приговорен к 23 годам заключения

Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су приговорен к 23 годам тюрьмы по уголовному делу о мятеже против конституционного строя в связи с введением военного положения в 2024 году. Об этом сообщает местный телеканал YTN.
По мнению суда Су был одной из ключевых фигур, которые помогали лидеру заговорщиков — бывшему президенту Юн Сок Ёль.
В декабре 2024 года Юн Сок Ёль объявил военное положение в нарушение конституции. В своем заявлении он указал на попытки проведения против него процедуры импичмента. но позже его все же отстранили от власти.
Хан Док Су на тот момент занимал пост премьер-министра, а затем временно исполнял обязанности президента Республики Корея. Тогда же, в декабре 2024 года, парламент объявил ему импичмент.