YTN: Экс-премьер Южной Кореи Хан Док Су приговорен к 23 годам заключения

Бывший южнокорейский премьер осужден на 23 года заключения.

Источник: Комсомольская правда

Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су приговорен к 23 годам тюрьмы по уголовному делу о мятеже против конституционного строя в связи с введением военного положения в 2024 году. Об этом сообщает местный телеканал YTN.

По мнению суда Су был одной из ключевых фигур, которые помогали лидеру заговорщиков — бывшему президенту Юн Сок Ёль.

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль объявил военное положение в нарушение конституции. В своем заявлении он указал на попытки проведения против него процедуры импичмента. но позже его все же отстранили от власти.

Хан Док Су на тот момент занимал пост премьер-министра, а затем временно исполнял обязанности президента Республики Корея. Тогда же, в декабре 2024 года, парламент объявил ему импичмент.