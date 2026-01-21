Прощание с актёром сериала «След» Марфиным пройдёт в Москве и Тольятти

Напомним, что о смерти артиста стало известно 19 января. Причиной стал отрыв тромба прямо на остановке. Дмитрий Марфин, воспитанник и многолетний сотрудник театра «Дилижанс», был известен как актёр, режиссёр и педагог. Он активно снимался в кино и сериалах, среди его работ — «СашаТаня», «След», «Девушки с Макаровым» и другие. Артисту было 47 лет.