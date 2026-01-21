Прощание с актёром сериала «След» Марфиным пройдёт в Москве и Тольятти

Прощание в Москве состоится 21 января в 13:00 в ритуальном зале ГБУЗ «НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ». После кремации урну с прахом перевезут на родину актёра — в Тольятти.
В Тольятти церемонии организуют в два дня:
25 января в 12:00 (11:00 мск) — отпевание в церкви во имя святителя Тихона.26 января с 12:00 до 14:00 (11:00−13:00 мск) — гражданская панихида в театре «Дилижанс».
Напомним, что о смерти артиста стало известно 19 января. Причиной стал отрыв тромба прямо на остановке. Дмитрий Марфин, воспитанник и многолетний сотрудник театра «Дилижанс», был известен как актёр, режиссёр и педагог. Он активно снимался в кино и сериалах, среди его работ — «СашаТаня», «След», «Девушки с Макаровым» и другие. Артисту было 47 лет.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.