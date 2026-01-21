Ричмонд
Франция ответила на угрозы Трампа о Гренландии: Париж решил провести учения НАТО

Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Франция официально запросила проведение учений НАТО в Гренландии, заявив о готовности внести в них свой вклад. Инициатива последовала после неоднократных угроз президента США Дональда Трампа о возможном захвате арктического острова, пишет BFM.

Об этом в среду 21 января сообщил Елисейский дворец. Таким образом Париж намерен продемонстрировать активную позицию альянса.

Запрос был направлен после серии резких заявлений Трампа в адрес Гренландии. Американский лидер не раз утверждал о своем желании захватить остров, что вызвало серьёзную озабоченность среди союзников.

«После неоднократных угроз со стороны президента Дональда Трампа, который утверждает, что хочет захватить Гренландию, Франция запросила проведение учений НАТО на этом арктическом острове», — говорится в публикации.

Прежде о притязаниях Америки на датский остров высказалась глава евродипломатии Кая Каллас. Она заявила, что ЕС не намерен «драться» с США. Однако, по ее словам, у Брюсселя припасены кое-какие рычаги давления на Вашингтон.

