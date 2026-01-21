Ричмонд
Несколько школ закрыли в Британии из-за приступа массовой тошноты и рвоты

Власти Великобритании закрыли несколько школ из-за необъяснимого запаха, который спровоцировал приступ массовой тошноты и рвоты у детей.

Несколько школ закрыли в британском Билстоне во вторник, 20 января, из-за необъяснимого запаха, который спровоцировал приступ массовой тошноты и рвоты у детей, материал из The Sun перевел aif.ru.

Уточняется, что администрация вызвала на место экстренные службы — полиция занялась расследованием инцидента, а парамедики оказывали помощь пострадавшим.

«Необычный запах исходил от бассейнов на территории школ, но его источник остаётся неизвестным. Однако есть предположение, что запах мог появиться из-за “механической неисправности”», — говорится в материале.

Пожарная служба Уэст-Мидлендса подтвердила, что на место происшествия были направлены бригады со специальным оборудованием для мониторинга.

По словам руководства школ, в настоящее время идет расследование, эксперты пытаются установить источник запаха, который, как предполагается, связан с технической неполадкой, также они определяют, какие ремонтные работы необходимы.

В среду, 21 января, учреждения остаются закрытыми, дети находятся дома.

