Школьников начнут учить собирать дроны на уроках по основам защиты Родины

Российских школьников на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР) планируют начать учить сборке дронов и управлению ими.

Источник: Аргументы и факты

Российских школьников на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР) начнут обучать сборке дронов и управлению ими, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства РФ.

Уточняется, что кабмин утвердил списки средств для обучения в кабинетах ОБЗР, включающие около 90 предметов, среди которых, в частности, макеты оружия и средства оказания первой медицинской помощи.

«Помимо этого, сформирован дополнительный перечень средств обучения по ОБЗР, включающий еще больше 50 позиций. В нем есть комплекты учебно-методических материалов по БПЛА для ученика и педагога, образовательный комплект для разработки беспилотников разного типа, программно-аппаратный комплекс для пилотирования беспилотного воздушного судна, комплект дрон-конструктор и программное обеспечение для аэрогонки. Также в допсписок включены базовый набор учебного БПЛА с возможностью обучения основам блочного программирования и пилотирования с помощью пульта управления или смартфона», — рассказывается в публикации.

Ранее сообщалось, что в России появилась платформа для обучения школьников военной подготовке онлайн.

