Школьников начнут учить собирать дроны на уроках по основам защиты Родины

«Помимо этого, сформирован дополнительный перечень средств обучения по ОБЗР, включающий еще больше 50 позиций. В нем есть комплекты учебно-методических материалов по БПЛА для ученика и педагога, образовательный комплект для разработки беспилотников разного типа, программно-аппаратный комплекс для пилотирования беспилотного воздушного судна, комплект дрон-конструктор и программное обеспечение для аэрогонки. Также в допсписок включены базовый набор учебного БПЛА с возможностью обучения основам блочного программирования и пилотирования с помощью пульта управления или смартфона», — рассказывается в публикации.