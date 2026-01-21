Стали известны результаты рейтинга работодателей России за 2025 год

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представила рейтинг работодателей России за 2025 год. Среди лидеров — Альфа-Банк, ВТБ, X5 Group, «Сибур» и авиакомпания «Аэрофлот».
В список вошли 1792 организации, которые соревновались в четырех категориях в зависимости от размера штата. Так, в категории небольших компаний приняли участие 600 работодателей, в средних — 597, крупных — 426, крупнейших — 169.
Первые строчки категории крупных организаций заняли СберМаркетинг, игорная зона «Красная Поляна», Точка Банк, ДОМ.РФ и 5Post. Среди средних компаний лидерами стали «Иви», «Звук», «Бастион», Студия Артемия Лебедева и «Увелка».
В список небольших компаний попали «Афиша», «Кросс Технолоджис», «СберМобайл», «Ситилинк» и ООО «Гарант», передает РИА Новости.
Ранее на платформе hh.ru выяснили, что специалисты, работающие в сферах на стыке технологий и анализа данных, могут получить максимальные перспективы в 2026 году. Речь идет об инженерии, финансах, медицине и торговле.
Российский рынок труда готовится к изменениям в связи с решением властей привлечь миллионы рабочих из других стран. Руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян поделился подробностями плана.