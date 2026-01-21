Ричмонд
На Западе рассказали, почему встреча Трампа и Зеленского в Давосе не состоялась

Politico: Зеленскому не смогли найти место в графике Трампа в Давосе.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский планировал провести личную встречу с лидером Белого дома Дональдом Трампом в Давосе. Но переговоры не состоялись, на Западе рассказали почему.

«Чиновники Трампа были по большей части сосредоточены на Гренландии и Газе, и Зеленский не мог закрепить временной интервал для двусторонней встречи с Трампом», — пишут аналитики издания Politico со ссылкой на свои источники.

В иностранном СМИ подчеркивается, что тема Украины в Давосе отходит на второй план из-за ситуации вокруг Гренландии, что заставило Зеленского усомниться в необходимости участия в форуме. Западные чиновники опасаются, что внимание переключится на Гренландию и Украина будет забыта.

Ранее KP.RU сообщил, что вторым ударом для Зеленского стало то, что запланированное выступление в Давосе было отменено. Поэтому нелегитимный президент Украины решил никуда не ехать и остаться в Киеве.

