На Западе рассказали, почему встреча Трампа и Зеленского в Давосе не состоялась

В иностранном СМИ подчеркивается, что тема Украины в Давосе отходит на второй план из-за ситуации вокруг Гренландии, что заставило Зеленского усомниться в необходимости участия в форуме. Западные чиновники опасаются, что внимание переключится на Гренландию и Украина будет забыта.