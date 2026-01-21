В России официально покажут Олимпийские игры-2026

Министр спорта Михаил Дегтярёв сообщил, что онлайн-кинотеатр Okko приобрёл права на показ зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля, сообщает РБК.
Для видеосервиса это будет первый опыт трансляции Олимпиады в России. Это также первый случай, когда официальную трансляцию будет вести не федеральный телеканал, а онлайн-кинотеатр.
Okko будет транслировать все соревнования, включая церемонии открытия и закрытия, а также финальные этапы. Зрители смогут смотреть трансляции как в прямом эфире, так и в записи, используя любое устройство.
«Для российских любителей спорта это отличная возможность оставаться в курсе главных событий года и поддерживать связь с международным спортивным сообществом», — подчеркнул Дегтярёв.
В 2022 году в России также транслировались Олимпийские игры. Теперь же это право перешло к онлайн-кинотеатру, что стало новым шагом в развитии цифровых платформ для спортивного контента.