Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России официально покажут Олимпийские игры-2026

Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил о покупке онлайн-кинотеатром Okko прав на показ Олимпийских игр-2026.

Источник: Аргументы и факты

Министр спорта Михаил Дегтярёв сообщил, что онлайн-кинотеатр Okko приобрёл права на показ зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля, сообщает РБК.

Для видеосервиса это будет первый опыт трансляции Олимпиады в России. Это также первый случай, когда официальную трансляцию будет вести не федеральный телеканал, а онлайн-кинотеатр.

Okko будет транслировать все соревнования, включая церемонии открытия и закрытия, а также финальные этапы. Зрители смогут смотреть трансляции как в прямом эфире, так и в записи, используя любое устройство.

«Для российских любителей спорта это отличная возможность оставаться в курсе главных событий года и поддерживать связь с международным спортивным сообществом», — подчеркнул Дегтярёв.

В 2022 году в России также транслировались Олимпийские игры. Теперь же это право перешло к онлайн-кинотеатру, что стало новым шагом в развитии цифровых платформ для спортивного контента.