Около 30 пострадавших после атаки БПЛА на дом в Адыгее размещены в ПВР

«В пункте временного размещения — на базе отдыха “Шапсуг” — разместились около 30 человек. Это комфортная гостиница, все люди обеспечены горячим питанием и всем необходимым», — сказали в пресс-службе.
Там же уточнили, что разместиться в ПВР предлагалось всем жильцам многоэтажного дома, но многие люди разъехались по родственникам.
