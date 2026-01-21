В Тайшете приставы добились выплаты 1,5 млн рублей вдове погибшего металлурга

Судебные приставы Тайшета обеспечили исполнение судебного решения о выплате компенсации за гибель рабочего на производстве. Как сообщает Тайшет24 со ссылкой пресс-службу ГУФССП России по Иркутской области, металлургический завод, где трудился мужчина, задолжал его жене компенсацию за смерть мужа на производстве.
— Сотрудник службы завел исполнительное производство и официально предупредил руководство предприятия о мерах принудительного взыскания, которые последуют в случае дальнейшего игнорирования долга, — пояснили в ведомстве.
Опасаясь санкций, завод оперативно перевел всю сумму судебным приставам, которые затем передали деньги получательнице.
