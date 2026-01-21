Ричмонд
Азербайджан принял предложение Трампа присоединиться к Совету мира

Азербайджан принял приглашение США войти в состав Совета мира по Газе. Об этом в среду, 21 января, сообщили в пресс-службе МИД республики.

Азербайджан принял приглашение США войти в состав Совета мира по Газе. Об этом в среду, 21 января, сообщили в пресс-службе МИД республики.

Предложение поступило от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа 16 января, когда он объявил о создании международной организации под названием Совет мира.

В МИД Азербайджана пояснили, что страна согласилась стать государством-учредителем новой организации и довела свое решение до сведения американской стороны. Там подчеркнули, что участие в Совете мира позволит республике активно участвовать в инициативе по урегулированию ситуации в Газе.

Американской стороне будет направлено официальное письмо с подтверждением согласия Азербайджана войти в состав «Совета мира».

Кроме того, Трамп подтвердил, что президента России Владимира Путина пригласили стать членом Совета мира по Газе.

Такое же приглашение получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ответном письме Трампу политик выразил искреннюю благодарность и подтвердил согласие страны войти в состав объединения.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что, приглашая президента РФ и других глав стран в Совет мира по Газе, Трамп пытается создать альтернативу существующим международным форматам.

