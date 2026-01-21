Бывшего премьер-министра Южной Кореи Хана приговорили к 23 годам тюрьмы

Юн Сок Еля приговорили к пяти годам лишения свободы по нескольким пунктам обвинения, в том числе за воспрепятствование аресту. Также под следствием находится его жена. «Вечерняя Москва» разбиралась, за что судят политика и его супругу и чем они известны.