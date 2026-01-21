Бывшего премьер-министра Южной Кореи Хана приговорили к 23 годам тюрьмы

Южнокорейский суд приговорил бывшего премьер-министра Хан Док Су к 23 годам тюремного заключения в рамках дела о мятеже против конституционного строя. Об этом в среду, 21 января, сообщили на YTN.
Политика признали виновным в участии в мятеже в качестве одной из ключевых фигур, а также в оказании содействия лидеру заговорщиков, которым выступил экс-президент Юн Сок Ель. Прокуратура просила для него 15 лет тюрьмы.
Юн Сок Еля приговорили к пяти годам лишения свободы по нескольким пунктам обвинения, в том числе за воспрепятствование аресту. Также под следствием находится его жена. «Вечерняя Москва» разбиралась, за что судят политика и его супругу и чем они известны.
Южнокорейский лидер в начале декабря 2024 года ввел в стране военное положение, пояснив это необходимостью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Он призвал оппозиционные партии «прекратить возмутительные действия, которые парализуют работу страны».
Прокуратура Южной Кореи, в свою очередь, запросила смертный приговор для бывшего президента по делу об организации мятежа из-за введения военного положения. Юн отрицает вину и заявляет, что имел соответствующие полномочия.