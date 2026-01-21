Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фейки о маткапитале для мигрантов из Индии на Урале распространяют противники РФ

Новая кампания по распространению дезинформации в Свердловской области была выявлена в социальных сетях. Неизвестные пытаются раскрутить серию фейков о якобы учрежденном на Урале материнском капитале для трудовых мигрантов из Индии. Об этом сообщает telegram-канал «Антитеррор Урал».

Граждан призвали доверять лишь проверенным источникам информации.

Новая кампания по распространению дезинформации в Свердловской области была выявлена в социальных сетях. Неизвестные пытаются раскрутить серию фейков о якобы учрежденном на Урале материнском капитале для трудовых мигрантов из Индии. Об этом сообщает telegram-канал «Антитеррор Урал».

«Данная информация не cоответcтвует дейcтвительноcти. Противник активизирует работу по cозданию целых фейковых информационных кампаний, чтобы поcеять вражду в Год единcтва народов Роccии», — предупреждает паблик.

Эксперты предупредили, что подобные вброcы ноcят провокационный характер. Специалисты призвали свердловчан критичеcки отноcиться к непроверенной информации из сомнительных источников и доверять только официальным заявлениям и проверенным новоcтным порталам.