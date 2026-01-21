Фейки о маткапитале для мигрантов из Индии на Урале распространяют противники РФ

Новая кампания по распространению дезинформации в Свердловской области была выявлена в социальных сетях. Неизвестные пытаются раскрутить серию фейков о якобы учрежденном на Урале материнском капитале для трудовых мигрантов из Индии. Об этом сообщает telegram-канал «Антитеррор Урал».