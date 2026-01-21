Обнаружена первая комета 2026 года — через 73 дня она упадет на Солнце

Международный астрономический союз официально подтвердил открытие первой кометы 2026 года — C/2026 A1 (MAPS). Объект был впервые зафиксирован 13 января в обсерватории AMACS1 в рамках программы MAPS, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.
Сейчас комета находится примерно в 200 млн км от Земли и 300 млн км от Солнца. По расчётам учёных, она может быть фрагментом Великой кометы 1106 года, одного из самых ярких небесных явлений Средневековья, упоминаемого в летописях Китая, Японии и Британии.
4 апреля 2026 года комета упадёт на Солнце и полностью разрушится. Космическому объекту, сформировавшемуся миллиарды лет назад, осталось существовать всего 73 дня.
