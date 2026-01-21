Собянин объявил о наборе резидентов для креативного кластера «Сколково»

Столичный градоначальник Сергей Собянин объявил в своем Telegram-канале о начале набора резидентов для креативного кластера «Сколково», который станет центром притяжения талантливых специалистов, занимающихся созданием контента и медиатехнологий.
«Напомню, первую очередь креативной площадки — кластер видеоигр и анимации — мы запустили в конце прошлого года. В этом году планируем открыть кластер медиатехнологий», — следует из публикации мэра.
По информации Собянина, Московский инновационный кластер открывает прием заявок по таким направлениям, как иммерсивные технологии, виртуальное производство, цифровые двойники, 3D-моделирование, метавселенные, цифровые аватары, а также оборудование и программное обеспечение для медиаиндустрии.
Как отметил градоначальник, став резидентом, компании получат широкий спектр возможностей. Так, резидентам предоставят доступ к специализированной инфраструктуре — включая центр обработки данных, площадки для пилотного тестирования технологий, офисные помещения и студию виртуального продакшена. Помимо этого, они получат комплексную поддержку, в том числе льготные условия аренды и помощь в продвижении.
Напомним, 18 декабря глава российской столицы представил новый градостроительный план развития «Сколково».