Собянин объявил о наборе резидентов для креативного кластера «Сколково»

Как отметил градоначальник, став резидентом, компании получат широкий спектр возможностей. Так, резидентам предоставят доступ к специализированной инфраструктуре — включая центр обработки данных, площадки для пилотного тестирования технологий, офисные помещения и студию виртуального продакшена. Помимо этого, они получат комплексную поддержку, в том числе льготные условия аренды и помощь в продвижении.