Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин объявил о наборе резидентов для креативного кластера «Сколково»

Сергей Собянин сообщил, что начался отбор компаний для размещения в креативном кластере «Сколково».

Источник: Аргументы и факты

Столичный градоначальник Сергей Собянин объявил в своем Telegram-канале о начале набора резидентов для креативного кластера «Сколково», который станет центром притяжения талантливых специалистов, занимающихся созданием контента и медиатехнологий.

«Напомню, первую очередь креативной площадки — кластер видеоигр и анимации — мы запустили в конце прошлого года. В этом году планируем открыть кластер медиатехнологий», — следует из публикации мэра.

По информации Собянина, Московский инновационный кластер открывает прием заявок по таким направлениям, как иммерсивные технологии, виртуальное производство, цифровые двойники, 3D-моделирование, метавселенные, цифровые аватары, а также оборудование и программное обеспечение для медиаиндустрии.

Как отметил градоначальник, став резидентом, компании получат широкий спектр возможностей. Так, резидентам предоставят доступ к специализированной инфраструктуре — включая центр обработки данных, площадки для пилотного тестирования технологий, офисные помещения и студию виртуального продакшена. Помимо этого, они получат комплексную поддержку, в том числе льготные условия аренды и помощь в продвижении.

Напомним, 18 декабря глава российской столицы представил новый градостроительный план развития «Сколково».

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше