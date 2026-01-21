Ричмонд
Трамп резко ответил лидерам стран ЕС на угрозы: «Все вернется рикошетом»

Трамп: применение странами ЕС торговой базуки срикошетит обратно.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что любые действия Европы против США вернутся к ней. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NewsNation.

«Я, честно говоря, не думаю, что они на самом деле понимают, что это значит, но при этом они уже применяют “торговые базуки”, и это срикошетит обратно», — резюмировал глава Белого дома.

Напомним, президент США объявил о введении в феврале пошлины в 10% на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. В июне ставка вырастет до 25% и будет сохранена до сделки по покупке Гренландии. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС имеет мощные инструменты для противодействия новым пошлинам США, включая «торговую базуку».

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп пригрозил и дальше вводить пошлины против стран ЕС, если они будут выступать против присоединения Гренландии к Штатам.

