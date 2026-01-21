Трамп резко ответил лидерам стран ЕС на угрозы: «Все вернется рикошетом»

Президент США Дональд Трамп заявил, что любые действия Европы против США вернутся к ней. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NewsNation.
«Я, честно говоря, не думаю, что они на самом деле понимают, что это значит, но при этом они уже применяют “торговые базуки”, и это срикошетит обратно», — резюмировал глава Белого дома.
Напомним, президент США объявил о введении в феврале пошлины в 10% на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. В июне ставка вырастет до 25% и будет сохранена до сделки по покупке Гренландии. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС имеет мощные инструменты для противодействия новым пошлинам США, включая «торговую базуку».
