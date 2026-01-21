Рабочий из Новосибирской области отсудил у завода 700 тысяч за потерю глаза

Производственная травма, полученная на заводе в Новосибирской области, закончилась для рабочего судебным разбирательством и компенсацией. Механик Егор* потерял зрение на один глаз и добился выплаты 700 тысяч рублей, сообщает КП-Новосибирск.
ЧП произошло в октябре 2021 года. Во время ремонта гидравлического молота в глаз Егору попала окалина. Мужчину срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали проникающее ранение глаза и провели операцию. После выписки лечение продолжилось, однако зрение сохранить не удалось — позже у пациента произошли разрыв и отслойка сетчатки.
По словам мужчины, получить квоту на сложную операцию не получилось, а работодатель отказался оплачивать лечение. В итоге Егор взял кредит на 250 тысяч рублей. Работать он не мог почти восемь месяцев, но вред здоровью первоначально оценили как легкий. Работодатель компенсировал лишь 11 тысяч рублей на лекарства.
Спустя несколько лет мужчина обратился в суд. В ходе разбирательства выяснилось, что задание не входило в его должностные обязанности, а средства защиты не обеспечивали должного уровня безопасности. После апелляции Новосибирский областной суд увеличил компенсацию до 700 тысяч рублей.
Сейчас Егор работает разнорабочим, так как вернуться к прежней профессии не может. Он перенес шесть операций и намерен продолжать добиваться дополнительных выплат через суд.
*Имя изменено.