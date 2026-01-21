Рабочий из Новосибирской области отсудил у завода 700 тысяч за потерю глаза

По словам мужчины, получить квоту на сложную операцию не получилось, а работодатель отказался оплачивать лечение. В итоге Егор взял кредит на 250 тысяч рублей. Работать он не мог почти восемь месяцев, но вред здоровью первоначально оценили как легкий. Работодатель компенсировал лишь 11 тысяч рублей на лекарства.