Виталий Хоценко рассказал о победителях конкурса президентских грантов НКО

Фонд президентских грантов объявил итоги первого конкурса 2026 года: из более чем 9,3 тысячи заявок со всей России отобраны 1469 социально значимых проектов. 22 инициативы из Омской области в общей сложности «заработали» около 40 миллионов рублей.
Значительное число победителей — из сельских территорий. Проекты из Усть-Ишимского, Тарского, Крутинского, Павлоградского и Таврического районов также получили грантовую поддержку. Многие из них разработаны организациями, чьи лидеры прошли обучение в Центре инноваций социальной сферы (ЦИСС) и активно участвуют в Кластере социальных инноваций региона.
Губернатор Виталий Хоценко поздравил омских общественников с успехом и отметил важность их вклада в развитие социальной среды региона.
Особое внимание уделено абилитации: ресурсный центр помощи инвалидам «Возрождение человека» запустит проект «Лед надежды», который поможет открыть мир спорта детям с ментальными нарушениями. Среди победителей также проект фонда развития конного спорта и иппотерапии «Радовесть», который получил почти 5 млн. А инклюзивная студия «Танцы без границ» уже в 4 раз стала обладателем гранта.
В рамках Года единства народов РФ в Азовском немецком национальном районе пройдет Международный форум «Сибирь многонациональная», организованный фондом «Соотечественники». На его проведение выделено более 2,5 млн рублей.