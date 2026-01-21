Виталий Хоценко рассказал о победителях конкурса президентских грантов НКО

Особое внимание уделено абилитации: ресурсный центр помощи инвалидам «Возрождение человека» запустит проект «Лед надежды», который поможет открыть мир спорта детям с ментальными нарушениями. Среди победителей также проект фонда развития конного спорта и иппотерапии «Радовесть», который получил почти 5 млн. А инклюзивная студия «Танцы без границ» уже в 4 раз стала обладателем гранта.