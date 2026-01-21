«Ростех» направил в ВС России инженерные машины разграждения ИМР-3М

Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» передал Министерству обороны РФ новую партию инженерных машин разграждения ИМР-3М. Об этом в среду, 21 января, сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что бронетехника разработана на базе танка Т-90 и оснащена комплексом радиоэлектронной борьбы, а также дополнительной антидроновой защитой.
В пресс-службе обратили внимание, что машины могут прокладывать путь через бурелом, снежную целину и каменную гряду. Кроме того, такая техника способна создавать проходы в минных полях, валить деревья и корчевать пни, засыпать траншеи и воронки.
«ИМР-3М поставлялись на передовую в течение 2025 года, есть заказы и на этот год… ИМР-3М незаменимы для больших наступательных прорывов», — заявил военный представитель Минобороны РФ.
Ранее в зону спецоперации доставили сотни российских многофункциональных наземных робототехнических комплексов «Импульс». Речь идет о серийных образцах, которые уже используются для выполнения широкого круга задач.