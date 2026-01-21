Ричмонд
Фанпарк «Бобровый лог» примет соревнования Кубка России по горным лыжам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 25 января на склонах Фанпарка «Бобровый лог» стартуют соревнования Кубка России по горным лыжам.

Источник: НИА Красноярск

До 29-го числа спортсмены будут выявлять сильнейших в слаломе и слаломе-гиганте, а вечером 31 января состоится чемпионат России в параллельном слаломе.

Соревнования в Красноярске продолжают горнолыжный сезон Кубка России, а также открывают соревнования Чемпионата России.

Ориентировочное время проведения соревнований: с 25 по 30 января — в 10:40, 31 января — в 19:30.

25 января — Кубок России (4 этап). Слалом-гигант (женщины). Трансляция результатов в тг-канале.

26 января — Кубок России (4 этап). Слалом-гигант (мужчины). Трансляция результатов в тг-канале.

27 января — Кубок России (5 этап). Слалом-гигант (женщины). Трансляция результатов в тг-канале.

28 января — Кубок России (5 этап). Слалом-гигант (мужчины). Трансляция результатов в тг-канале.

29 января — Кубок России (6 этап). Слалом (мужчины, женщины). Трансляция результатов в тг-канале.

30 января — Квалификация на Чемпионат России в параллельном слаломе (мужчины, женщины).

31 января — Чемпионат России. Параллельный слалом (мужчины, женщины).

Вход свободный 0+.