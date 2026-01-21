Фанпарк «Бобровый лог» примет соревнования Кубка России по горным лыжам

До 29-го числа спортсмены будут выявлять сильнейших в слаломе и слаломе-гиганте, а вечером 31 января состоится чемпионат России в параллельном слаломе.
Соревнования в Красноярске продолжают горнолыжный сезон Кубка России, а также открывают соревнования Чемпионата России.
Ориентировочное время проведения соревнований: с 25 по 30 января — в 10:40, 31 января — в 19:30.
25 января — Кубок России (4 этап). Слалом-гигант (женщины). Трансляция результатов в тг-канале.
26 января — Кубок России (4 этап). Слалом-гигант (мужчины). Трансляция результатов в тг-канале.
27 января — Кубок России (5 этап). Слалом-гигант (женщины). Трансляция результатов в тг-канале.
28 января — Кубок России (5 этап). Слалом-гигант (мужчины). Трансляция результатов в тг-канале.
29 января — Кубок России (6 этап). Слалом (мужчины, женщины). Трансляция результатов в тг-канале.
30 января — Квалификация на Чемпионат России в параллельном слаломе (мужчины, женщины).
31 января — Чемпионат России. Параллельный слалом (мужчины, женщины).
Вход свободный 0+.