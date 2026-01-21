Ричмонд
Володин: В ГД обсуждается установление самозапрета на платежи в компьютерных играх

В Госдуме обсуждается возможность для граждан устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх. Об этом в среду, 21 января, рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

— Обсуждается тема предоставления гражданам возможности устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх, — сказал он.

Володин пояснил, что инициатива направлена на предоставление гражданам возможности самостоятельно вводить ограничения на финансовые операции в играх. По данным МВД России, за десять месяцев 2025 года было зарегистрировано около тысячи преступлений против собственности в онлайн-игровых сообществах, в основном связанные с мошенничеством и кражей виртуального имущества.

Володин отметил в МАХ, что чаще всего жертвами становятся несовершеннолетние. Эксперты оценивают общий ущерб от киберпреступлений против детей в более чем 850 млн рублей, при этом большинство краж совершается через игровые платформы. Спикер подчеркнул, что механизм добровольного самоограничения расходов позволит защитить граждан и особенно уберечь детей от лишних трат под влиянием злоумышленников.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2026 года позволит гражданам устанавливать самозапрет на участие в азартных играх.

