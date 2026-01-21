Володин: В ГД обсуждается установление самозапрета на платежи в компьютерных играх

Володин отметил в МАХ, что чаще всего жертвами становятся несовершеннолетние. Эксперты оценивают общий ущерб от киберпреступлений против детей в более чем 850 млн рублей, при этом большинство краж совершается через игровые платформы. Спикер подчеркнул, что механизм добровольного самоограничения расходов позволит защитить граждан и особенно уберечь детей от лишних трат под влиянием злоумышленников.